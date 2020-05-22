Dünya Kupası madalyasını açık artırmada sattı

FIFA 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'da bir futbolcu, kupa töreninde verilen altın madalyayı açık artırmada sattığı ortaya çıktı. Madalya için 71 bin 875 Dolar ödendi. Müzayedede Maradona'nın 1981 yılında giydiği Boca Juniors forması da satıldı.

2018 FIFA Dünya Kupası Finali, 15 Temmuz 2018 tarihinde Rusya'nın Moskova şehrinde Fransa ile Hırvatistan arasında oynanmıştı. Zorlu mücadeleyi Horozlar 4-2'lik üstünlükle kazanmış ve Dünya Kupası'nı müzelerine götürmüştü.

Fransa milli takımı futbolcularından ismi açıklanmayan bir yıldızın altın madalyasını Juliens Müzayedesi'nde açık artırmada sattığı ortaya çıktı. Madalya için 71 bin 875 Dolar ödendi.





MARADONA'NIN FORMASI DA SATILDI

Müzayedede ayrıca Arjantin'in efsane futbolcusu Maradona'nın 1981 yılında giydiği Boca Juniors forması da satıldı. Forma için de 16 bin Dolar ödendi.

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