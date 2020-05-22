Dünya Kupası madalyasını açık artırmada sattı
FIFA 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'da bir futbolcu, kupa töreninde verilen altın madalyayı açık artırmada sattığı ortaya çıktı. Madalya için 71 bin 875 Dolar ödendi. Müzayedede Maradona'nın 1981 yılında giydiği Boca Juniors forması da satıldı.
2018 FIFA Dünya Kupası Finali, 15 Temmuz 2018 tarihinde Rusya'nın Moskova şehrinde Fransa ile Hırvatistan arasında oynanmıştı. Zorlu mücadeleyi Horozlar 4-2'lik üstünlükle kazanmış ve Dünya Kupası'nı müzelerine götürmüştü.
Fransa milli takımı futbolcularından ismi açıklanmayan bir yıldızın altın madalyasını Juliens Müzayedesi'nde açık artırmada sattığı ortaya çıktı. Madalya için 71 bin 875 Dolar ödendi.
SOLD for $71,875! A 2018 FIFA World Cup gold winner's medal awarded to a player from the champion France national football team.— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) May 21, 2020
Sold in today's "Sports Legends" auction taking place now on Julien's Live!#Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Futbol #FIFA pic.twitter.com/UCzrlqb8Kq
MARADONA'NIN FORMASI DA SATILDI
Müzayedede ayrıca Arjantin'in efsane futbolcusu Maradona'nın 1981 yılında giydiği Boca Juniors forması da satıldı. Forma için de 16 bin Dolar ödendi.
SOLD for $16,000! A jersey worn by Diego Maradona for Boca Juniors during the Metropolitan Tournament in 1981.— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) May 21, 2020
Sold in today's "Sports Legends" auction taking place now on Julien's Live!#Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Soccer #Futbol #FIFA pic.twitter.com/IPjQIrOU8V
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