Yusuf Yazıcı'dan corona virüsüne karşı birliktelik mesajı!

Sezon başında Trabzonspor'dan Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından corona virüsüyle mücadeleye karşı birliktelik mesajı gönderdi. Milli futbolcu "Zor günler geçirdik ama kurallara uyarak çok daha güzellerine kavuşacağız ve bunu hep birlikte başaracağız." dedi.

Yıldız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hayatımızdaki her şeyin önemini anladığımız bir dönemden geçiyoruz. İyisiyle, kötüsüyle yaşadıklarımızın aslında bu hayatın renkleri olduğunu görüyoruz. Zor günler geçirdik ama kurallara uyarak çok daha güzellerine kavuşacağız. Ve daha da güzeli; bunu hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım:





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