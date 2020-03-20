20 Mart 2020, Cuma

FUTBOL

TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti

TFF'de flaş istifa!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in isteğiyle görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz gün maçların ertelenmemesi nedeniyle Nihat Özdemir'e mektup yazıp sert eleştirilerde bulunan Bahçıvan'la görüşme yapan Başkanı Nihat Özdemir, mektubun zamanlamasını manidar bulduğunu Bahçıvan'a iletti. Özdemir, mektubu gazetecilerle paylaşmasının akabinde Bahçıvan'a 'İstifa etmenizi rica ediyorum' dedi.

BAHÇIVAN İSTİFAYI DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu () Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Bahçıvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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