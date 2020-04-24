Adebayor: Ne istiyorsam onu yaparım

Türkiye'de son olarak Kayserispor forması giyen Adebayor, koronavirüs nedeniyle bağış yapmaması eleştirilerine yanıt verdi.

Togolu golcü, "Bağış yapmıyorum. Ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum, ne yemek istiyorsam onu yiyorum ve en önemli olan bu. Ne yazık ki Didier Drogba değilim, Samuel Eto'o da değilim. Her zaman yapmak istediğimi yapacağım" dedi.

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