17 Temmuz 2020, Cuma

FUTBOL

Süper Lig kulüplerinden "Kadına şiddete dur de" mesajı

Süper Lig kulüplerinden Kadına şiddete dur de mesajı
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

Aile, Çalışma ve Bakanlığı ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 18 kulübünden futbolcular, "Kadına şiddete dur de" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı ve 18 kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşılan videoda farklı takımların formasını giyen futbolcular, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi ve "Kadına şiddete dur de" mesajını gönderdi.

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