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FUTBOL

Aras Bulut İynemli Neymar'a teşekkür etti!

Aras Bulut İynemli Neymar'a teşekkür etti!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

Corona virüsü salgınından dolayı karantina günlerini evinde geçiren Brezilyalı yıldız , hesabı üzerinden Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini paylaşmış ve "İzlerken hüngür hüngür ağladım" ifadelerini kullanmıştı. Filmin başrolünde oynayan , Brezilyalı süperstara teşekkür etti.

'de oynayan ünlü futbolcu , başrolde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlerken gözyaşlarına hakim olamamıştı...

üzerinden duygularını paylaşan Brezilyalı yıldız, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.

Filmde başrol oyuncusu olan ve Memo karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'den Brezilyalı yıldıza Instagram aracılığıyla teşekkür geldi.

İşte o paylaşım...

7. Koğuştaki Mucize Neymar'ı ağlattı! haberin devamı

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