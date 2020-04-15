15 Nisan 2020, Çarşamba
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Aras Bulut İynemli Neymar'a teşekkür etti!
Corona virüsü salgınından dolayı karantina günlerini evinde geçiren Brezilyalı yıldız Neymar, sosyal medya hesabı üzerinden Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini paylaşmış ve "İzlerken hüngür hüngür ağladım" ifadelerini kullanmıştı. Filmin başrolünde oynayan Aras Bulut İynemli, Brezilyalı süperstara teşekkür etti.
PSG'de oynayan ünlü futbolcu Neymar, Aras Bulut İynemli başrolde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlerken gözyaşlarına hakim olamamıştı...
Sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Brezilyalı yıldız, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.
Filmde başrol oyuncusu olan ve Memo karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'den Brezilyalı yıldıza Instagram aracılığıyla teşekkür geldi.
İşte o paylaşım...
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