Kasapoğlu’ndan mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada gençlerin sorularını yanıtladı.

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Gençlikve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada gençlerin sorularını yanıtladı. Kasapoğlu, "Gençlerimizin, toplumun enerji, moral, motivasyon kaynağı olması ve mevcut süreçte de bunu en güzel şekilde ortaya koymaları lazım" diye konuştu