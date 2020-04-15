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FUTBOL

Kasapoğlu’ndan mesaj

Kasapoğlu’ndan mesaj
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada gençlerin sorularını yanıtladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada gençlerin sorularını yanıtladı. Kasapoğlu, "Gençlerimizin, toplumun enerji, moral, motivasyon kaynağı olması ve mevcut süreçte de bunu en güzel şekilde ortaya koymaları lazım" diye konuştu
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