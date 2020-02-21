Canlı yayın kaosu
TSYD dün 4 büyük kulübün başkanlarının 26 Şubat'ta canlı yayında bir araya geleceğini açıklarken başkanların açık oturumdan habersiz olduğu ortaya çıktı.
TSYD dün 4 büyük kulübün başkanlarının 26 Şubat'ta canlı yayında bir araya geleceğini açıklarken başkanların açık oturumdan habersiz olduğu ortaya çıktı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bana gelen bir şey yok" derken Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada kendilerine danışılmadan böyle bir girişimin şık olmadığını bildirdi. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu da "Bana böyle bir talep gelmedi" açıklamasını yaptı.
BAŞKANLAR BULUŞUYOR
Son dönemdeki gerilim ve iki kritik derbi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı harekete geçirdi. Yerlikaya, 4 kulüp başkanını makamına davet etti. Başkanlar bugün saat 16:00'da İstanbul Valiliği'nde bir araya gelecek. Toplantıda, TFF Başkanı Nihat Özdemir de yer alacak.
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