21 Şubat 2020, Cuma

FUTBOL

Canlı yayın kaosu

Canlı yayın kaosu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.02.2020

dün 4 büyük kulübün başkanlarının 26 Şubat'ta canlı yayında bir araya geleceğini açıklarken başkanların açık oturumdan habersiz olduğu ortaya çıktı.

dün 4 büyük kulübün başkanlarının 26 Şubat'ta canlı yayında bir araya geleceğini açıklarken başkanların açık oturumdan habersiz olduğu ortaya çıktı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bana gelen bir şey yok" derken Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada kendilerine danışılmadan böyle bir girişimin şık olmadığını bildirdi. Başkanı Ağaoğlu da "Bana böyle bir talep gelmedi" açıklamasını yaptı.

BAŞKANLAR BULUŞUYOR
Son dönemdeki gerilim ve iki kritik derbi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı harekete geçirdi. Yerlikaya, 4 kulüp başkanını makamına davet etti. Başkanlar bugün saat 16:00'da İstanbul Valiliği'nde bir araya gelecek. Toplantıda, Başkanı Nihat Özdemir de yer alacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok "Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok"
İnter avantajı kaptı! İnter avantajı kaptı!
Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz "Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör