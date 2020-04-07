07 Nisan 2020, Salı

FUTBOL

Son dakika: FIFA resmen açıkladı! Sezon sonunda bitecek sözleşmeler...

FIFA resmen açıkladı! Sezon sonunda bitecek sözleşmeler...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Son dakika haberine göre , sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

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