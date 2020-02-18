18 Şubat 2020, Salı
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AĞIR FAVORİ TRABZON
Borsada da coştu: Yüzde 150
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Süper Lig'de, bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğe yükselen Trabzonspor, Borsa İstanbul'da da kazandırmaya devam ediyor. Trabzonspor hisseleri haftaya hızlı yükselişle başladı, yüzde 14 primle 5,31 liradan işlem gördü.
Süper Lig'de, bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğe yükselen Trabzonspor, Borsa İstanbul'da da kazandırmaya devam ediyor. Trabzonspor hisseleri haftaya hızlı yükselişle başladı, yüzde 14 primle 5,31 liradan işlem gördü. Trabzonspor hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 150 değer kazandı, yatırımcısına kazandırdı.
AĞIR FAVORİ TRABZON
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor favori pozisyonunu korudu ve oranı düştü. Geçen hafta 3.25 olan Fırtına'nın oranı 2.75'e indirildi. 5'ten 4'e düşen G.Saray ikinci sırada.
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