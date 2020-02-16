16 Şubat 2020, Pazar

FUTBOL

Galatasaray U14-Başakşehir U14 maçında gergin anlar

Galatasaray U14-Başakşehir U14 maçında gergin anlar
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.02.2020

U14 'nde oynanan Galatasaray-Medipol  maçında gergin anlar yaşandı. Başakşehir'in teknik sorumlusu  yaşanan bir pozisyon sonrası yaptığı itirazlar sonucu gördü ve hakemin üzerine yürümeye çalıştı.

U14 'nde oynanan Galatasaray-Medipol maçında gergin anlar yaşandı. Maçın 64. dakikasında Galatasaray lehine faul çalındı.

Bu karar sonrası Başakşehir Teknik Sorumlusu hakeme itirazda bulundu. Maçın hakemi de Güzeldal'a gösterdi.

Bu kartın ardından adeta çılgına dönen Ali Güzeldal hakemin üzerine yürümeye çalıştı. Bu hamleyi kulübede bulunan antrenörler engellemeye çalıştı.

Maçı da Galatasaray 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

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