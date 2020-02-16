16 Şubat 2020, Pazar
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Galatasaray U14-Başakşehir U14 maçında gergin anlar
Giriş Tarihi: 16.02.2020
U14 Elit Gelişim Ligi'nde oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında gergin anlar yaşandı. Başakşehir'in teknik sorumlusu Ali Güzeldal yaşanan bir pozisyon sonrası yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart gördü ve hakemin üzerine yürümeye çalıştı.
U14 Elit Gelişim Ligi'nde oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında gergin anlar yaşandı. Maçın 64. dakikasında Galatasaray lehine faul çalındı.
Bu karar sonrası Başakşehir Teknik Sorumlusu Ali Güzeldal hakeme itirazda bulundu. Maçın hakemi de Güzeldal'a kırmızı kart gösterdi.
Bu kartın ardından adeta çılgına dönen Ali Güzeldal hakemin üzerine yürümeye çalıştı. Bu hamleyi kulübede bulunan antrenörler engellemeye çalıştı.
Maçı da Galatasaray 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
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