Son dakika! Corona virüsü teşhisi konulan Rüştü Reçber taburcu oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, spor faaliyetlerinin durmasına sebep olmuş, birçok sporcu ve eski sporcuya da bulaşmıştı. Bu isimlerden biri olan eski milli kalecimiz Rüştü Reçber'in corona virüsü tedavisi devam ederken ortaya birçok iddia atılmıştı. Eşi Işıl Reçber'in karantina kurallarına uymayıp Rüştü'ye virüsü bulaştırdığı söylentilerinin ardından bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...