06 Nisan 2020, Pazartesi

FUTBOL

Son dakika! Corona virüsü teşhisi konulan Rüştü Reçber taburcu oldu!

Rüştü'den iyi haber geldi!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

Son dakika gelişmesi... testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci taburcu oldu.

Son dakika (koronavirüsü) gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan , kaldığı hastaneden taburcu oldu.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kalesini koruyan Milli efsane kaleci Rüştü Reçber'den iyi haber geldi.

Aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde corona virüsü (koronavirüsü) testi pozitif çıkan milli eldiven, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

TABURCU OLDU!

Corona virüsünü yenen efsane eldivenin kaldığı otelden çıktığı ve taburcu olduğu ifade edildi.

Rüştü için flaş iddia! Corona virüsü ağır atlatıyor çünkü... haberin devamı

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