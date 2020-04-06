06 Nisan 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika! Corona virüsü teşhisi konulan Rüştü Reçber taburcu oldu!
Son dakika gelişmesi... Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber taburcu oldu.
Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan Rüştü Reçber, kaldığı hastaneden taburcu oldu.
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kalesini koruyan Milli efsane kaleci Rüştü Reçber'den iyi haber geldi.
Aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde corona virüsü (koronavirüsü) testi pozitif çıkan milli eldiven, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.
TABURCU OLDU!
Corona virüsünü yenen efsane eldivenin kaldığı otelden çıktığı ve taburcu olduğu ifade edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...