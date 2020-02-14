Arda Turan iddialara cevap verdi! Japonya...

Bonservisi La Liga ekiplerinden Barcelona'da bulunan ve sezon sonunda boşa çıkacak Arda Turan, devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan fakat sarı-kırmızılı yönetim tarafından istenilmeyen tecrübeli oyuncu için gerek yurtiçinden gerekse yurt dışından transfer iddiaları gelmişti. Yıldız oyuncunun son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Urawa ile görüştüğü ve Uzak Doğu'ya transfer olacağı öne sürülmüştü. Turan, transfer iddialarına yanıt verdi ve son noktayı koydu.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlamış ve Arda Turan, Fatih Terim'in elini öpmüştü. Bu hareketiyle Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Teknik direktör Fatih Terim, Arda'yı takımında istediğini belirtmiş fakat bu transfer Galatasaraylı yöneticiler tarafından veto yemişti.

Daha sonrasında adı birçok kulüple anılan Arda Turan için son iddia ise Japon takımlarından Urawa oldu.

"GÖRÜŞME YAPMADIM"

TRT Spor'un haberine göre; Arda Turan Urawa transferiyle ilgili şunları söyledi: "Ben Barcelona'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım."

HAZİRANDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Süper Lig'in ilk yarısında Medipol Başakşehir'de 12 maça çıkan Arda Turan, turuncu-lacivertliler adına gol veya asist katkısı yapamadı. Turan'ın Barcelona ile sözleşmesi haziran ayında sonra erecek.