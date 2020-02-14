14 Şubat 2020, Cuma

FUTBOL

Arda Turan iddialara cevap verdi! Japonya...

Arda Turan iddialara cevap verdi! Japonya...
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

Bonservisi ekiplerinden 'da bulunan ve sezon sonunda boşa çıkacak , devre arası döneminde ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. 'a transfer olacağı konuşulan fakat sarı-kırmızılı yönetim tarafından istenilmeyen tecrübeli oyuncu için gerek yurtiçinden gerekse yurt dışından transfer iddiaları gelmişti. Yıldız oyuncunun son olarak Ligi ekiplerinden ile görüştüğü ve Uzak Doğu'ya transfer olacağı öne sürülmüştü. Turan, transfer iddialarına yanıt verdi ve son noktayı koydu.

'in 12. haftasında sahasında 'i ağırlamış ve , 'in elini öpmüştü. Bu hareketiyle Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın Galatasaray'a olacağı öne sürülmüştü. Teknik direktör Fatih Terim, Arda'yı takımında istediğini belirtmiş fakat bu transfer Galatasaraylı yöneticiler tarafından veto yemişti.

Daha sonrasında adı birçok kulüple anılan Arda Turan için son iddia ise Japon takımlarından oldu.

"GÖRÜŞME YAPMADIM"

TRT Spor'un haberine göre; Arda Turan Urawa transferiyle ilgili şunları söyledi: "Ben 'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım."

HAZİRANDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Süper Lig'in ilk yarısında Medipol Başakşehir'de 12 maça çıkan Arda Turan, turuncu-lacivertliler adına gol veya asist katkısı yapamadı. Turan'ın Barcelona ile sözleşmesi haziran ayında sonra erecek.

Arda Turan Fatih Terim'i yalnız bırakmadı haberin devamı

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