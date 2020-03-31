01 Nisan 2020, Çarşamba
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Ricardo Quaresma’dan Rüştü Reçber paylaşımı!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Rüştü Reçber için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Corona virüsüne yakalanan ve hastanede tedavi gören efsane kaleci Rüştü Reçber'e bir destek de Ricardo Quaresma'dan geldi. Kasımpaşa takım kaptanı Ricardo Quaresma, daha önce Barcelona ve Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Rüştü Reçber'i unutmadı. Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in A Milli Takım formasıyla fotoğrafını paylaşan Portekizli futbolcu altına, "Rüştü Reçber'in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum" notunu düştü.
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