01 Nisan 2020, Çarşamba

FUTBOL

Ricardo Quaresma’dan Rüştü Reçber paylaşımı!

Quaresma’dan Rüştü Reçber paylaşımı!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

 ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen , corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören  için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Corona virüsüne yakalanan ve hastanede tedavi gören efsane kaleci 'e bir destek de 'dan geldi. Kasımpaşa takım kaptanı Ricardo Quaresma, daha önce Barcelona ve Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Rüştü Reçber'i unutmadı. Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in A formasıyla fotoğrafını paylaşan Portekizli futbolcu altına, "Rüştü Reçber'in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum" notunu düştü.

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