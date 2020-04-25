25 Nisan 2020, Cumartesi

FUTBOL

Yılmaz Vural fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu olacak!

Yılmaz Vural fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu olacak!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi, spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor...

Bu kapsamda Türk futbolunun efsane isimlerinden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fotomac.com.tr Instagram sayfasının canlı yayın konuğu olacak. Deneyimli spor adamı canlı yayında moderatörlüğünde saat 14:00'te soruları yanıtlayacak. Vural'a, canlı yayını takip edenler de sorularını iletebilecek.

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