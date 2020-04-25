25 Nisan 2020, Cumartesi
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Yılmaz Vural fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu olacak!
Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi, spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor...
Bu kapsamda Türk futbolunun efsane isimlerinden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fotomac.com.tr Instagram sayfasının canlı yayın konuğu olacak. Deneyimli spor adamı canlı yayında Tarık Demir moderatörlüğünde saat 14:00'te soruları yanıtlayacak. Vural'a, canlı yayını takip edenler de sorularını iletebilecek.
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