20 Mart 2020, Cuma

FUTBOL

Belarus'tan olay karar! Koronavirüse rağmen lig başladı

Olay karar! Koronavirüse rağmen lig başladı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakaları askıya alınırken, Belarus'ta normal sezona start verildi. Belarus Federasyon Başkanı konuyla ilgili olarak "Ülkemizde kritik bir durum yok. Lig neden zamanında başlamasın ki?" ifadelerini kullandı.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyada yayılan ve insanların ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig de dahil olmak üzere birçok spor organizasyonu ertelenmişti. Belarus'tan dikkat çeken bir haber geldi.

Belirlenen takvimde Belarus Ligi'nin 19 Mart'ta başlamasına karar verilmişti. Futbol federasyonu başkanı Vladimir Bazanov yaptığı açıklama ile "Belirlenen tarihte ligimiz başlıyor. Neden başlamasın ki? Ülkemizde bir olağanüstü hal yok. Kritik bir durum yok. Ligi zamanında başlatmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Bu arada ligde ilk maçlar da seyircili oynandı. Bu karşılaşmalarda Energetky-Bgu, BATE Borisov'u 3-1 ile geçerken Torpedo Belaz ise Shakhtyor'u 1-0 mağlup etti.

Flaş karar! O ülkede küme düşme kaldırıldı haberin devamı

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