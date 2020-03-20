20 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı

Flaş karar! O ülkede küme düşme kaldırıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1, 2 ve 3. liglerde küme düşme sistemi 2020 sezonunda kaldırıldı.

Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.

2. ve 3. liglerde bulunan takımlar üst liglere yükselebilecek.

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