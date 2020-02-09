Göçek’e saha içinde tedavi

Maçın ikinci yarısında hafif bir sakatlık yaşayan orta hakem Hüseyin Göçek'e Trabzonspor sağlık ekibi müdahale etti. Bacağında sorun yaşayan Göçek 59. dakikada kenara geldi.

Maçın ikinci yarısında hafif bir sakatlık yaşayan orta hakem Hüseyin Göçek'e Trabzonspor sağlık ekibi müdahale etti. Bacağında sorun yaşayan Göçek 59. dakikada kenara geldi. Bordo- mavili doktorların uyguladığı tedavinin ardından tecrübeli hakem maça devam etti.