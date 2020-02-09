09 Şubat 2020, Pazar

FUTBOL

Göçek’e saha içinde tedavi

Göçek’e saha içinde tedavi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Maçın ikinci yarısında hafif bir sakatlık yaşayan orta hakem 'e sağlık ekibi müdahale etti. Bacağında sorun yaşayan Göçek 59. dakikada kenara geldi.

Maçın ikinci yarısında hafif bir sakatlık yaşayan orta hakem 'e sağlık ekibi müdahale etti. Bacağında sorun yaşayan Göçek 59. dakikada kenara geldi. Bordo- mavili doktorların uyguladığı tedavinin ardından tecrübeli hakem maça devam etti.

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