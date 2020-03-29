29 Mart 2020, Pazar
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TFF'nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz Rüştü Reçber'e acil şifalar diliyoruz.
TFF'den Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), corona virüsüne yakalanan eski milli kaleci Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
TFF'nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz Rüştü Reçber'e acil şifalar diliyoruz.
Değerli Koordinatörümüz Rüştü Reçber'in en kısa sürede aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine yürekten inanıyor, Rüştü Reçber ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
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