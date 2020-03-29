29 Mart 2020, Pazar

FUTBOL

TFF'den Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajı

TFF'den Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

(), corona virüsüne yakalanan eski milli kaleci için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

'nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz 'e acil şifalar diliyoruz.
Değerli Koordinatörümüz Rüştü Reçber'in en kısa sürede aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine yürekten inanıyor, Rüştü Reçber ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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