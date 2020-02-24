24 Şubat 2020, Pazartesi

FUTBOL

Amatör lig maçında gerginlik! Çevik kuvvetler araya girdi

Amatör lig maçında gerginlik! Çevik kuvvetler araya girdi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.02.2020

’de oynanan () maçında kulüp yöneticileri ile taraftar arasında çıkan gerginlik, polisinin araya girmesi ile sona erdi.

Spor-Toto () 5'inci Grup'ta ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor ile ekibi Ceyhanspor karşı karşıya geldi. Yoğun güvenlik önlemlerini alındığı karşılaşma golsüz sona erdi. Karşılaşmanın son düdüğü ile saha kenarı bir anda karıştı. Ceyhanspor soyunma odası önünde yöneticilerle taraftar arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik, polisinin araya girmesi ile sona erdi.

Ceyhan ekibinin tepki gösterdiği maçın hakemleri de polis eşliğinde sahadan çıkartıldı. Ceyhanspor takım otobüsü polis eskortuyla stattan ayrıldı.

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