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Amatör lig maçında gerginlik! Çevik kuvvetler araya girdi
Giriş Tarihi: 24.02.2020
Mersin’de oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında kulüp yöneticileri ile taraftar arasında çıkan gerginlik, çevik kuvvet polisinin araya girmesi ile sona erdi.
Spor-Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor ile Adana ekibi Ceyhanspor karşı karşıya geldi. Yoğun güvenlik önlemlerini alındığı karşılaşma golsüz sona erdi. Karşılaşmanın son düdüğü ile saha kenarı bir anda karıştı. Ceyhanspor soyunma odası önünde yöneticilerle taraftar arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik, çevik kuvvet polisinin araya girmesi ile sona erdi.
Ceyhan ekibinin tepki gösterdiği maçın hakemleri de polis eşliğinde sahadan çıkartıldı. Ceyhanspor takım otobüsü polis eskortuyla stattan ayrıldı.
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