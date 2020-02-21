21 Şubat 2020, Cuma

FUTBOL

Kupa finali Olimpiyat’ta

Kupa finali Olimpiyat’ta
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.02.2020

, 21 Mayıs'ta oynanacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası finalinin, 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşeceğini duyurdu. 'nın, 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Olimpiyat'ta bir resmi maç talep etmesi üzerine tarih öne çekildi.

, 21 Mayıs'ta oynanacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası finalinin, 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşeceğini duyurdu. 'nın, 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Olimpiyat'ta bir resmi maç talep etmesi üzerine tarih öne çekildi.
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