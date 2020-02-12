12 Şubat 2020, Çarşamba

FUTBOL

Azerbaycan’dan haber bekleniyor

Azerbaycan’dan haber bekleniyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.02.2020

 macerasının sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan teknik direktör , Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun gündeminden düşmüyor.

macerasının sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan teknik direktör , Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun gündeminden düşmüyor. Azerbaycan Futbol Federasyonu ile görüşen 56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, bu teklifi kabul etmesi ve milli takımın başına geçmesi durumunda Beşiktaş, aylık 1 milyon TL'lik masraftan kurtulacak.

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