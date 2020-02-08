08 Şubat 2020, Cumartesi

FUTBOL

TFF: Gizlidir açıklanamaz

TFF: Gizlidir açıklanamaz
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Galatasaray ile arasında limit artırımına ait karşılıklı açıklamalar sürüyor.

Galatasaray ile arasında limit artırımına ait karşılıklı açıklamalar sürüyor. Aslan, F.Bahçe'yi kast ederek TFF'nin hiçbir maddeye dayanmadan artırım yaptığını iddia etmişti. TFF'ye de "Nihai limitleri açıklayın" çağrısında bulunmuştu. TFF'den yanıt geldi: Kulüplerin sunduğu belgeler gizlidir ve kamuoyuyla paylaşılması mümkün değildir. Gerekçeli kararlar sadece ilgili kulüplere tebliğ edilir. Ayrıca talimatlar gereği transfer dönemi başlarında ilan edilecek limitlerin transfer dönemi süresince veya bitiminde ilan edilmesi söz konusu değildir"
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Adebayor'un yeni adresi belli oldu! Adebayor'un yeni adresi belli oldu!
Toroğlu'ndan flaş sözler: Adil Gevrek ile konuşan TFF yöneticisi kim? Toroğlu'ndan flaş sözler: Adil Gevrek ile konuşan TFF yöneticisi kim?
Resmi açıklama geldi! Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz Resmi açıklama geldi! "Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör