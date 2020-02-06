Şenol Güneş: Küresel başarı lazım

Şenol Güneş, ''Küresel bir başarıya ihtiyaç var, bu takım için de banka için de geçerli. Yeni şeyler sunmak istiyoruz. İnşallah ilk 3’e gireriz” dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 için birliktelik mesajı verdi. Güneş, "Meslek olarak bu işi severek yaptık, güzel bir meslek, üstüne de para gelince iyice güzelleşiyor ama en önemlisi bu ambiyans. Bu kalabalığı yarı finalde Brezilya maçında görmüştüm ama o zaman işin sonuna gelmiştik, şu an işin başındayız, Euro 2020 öncesi böyle üst katılımla olan, böyle heyecanla dolu bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Küresel bir başarıya ihtiyaç var, bu takım için de banka için de geçerli. Aynı zamanda sponsorların kaliteli markalar olması bizi zenginleştiriyor. Yeni bir şeyler sunmak istiyoruz. Takdiri ilahi, tıpkı 2002'de Brezilya maçı gibi. İnşallah ilk 3'e gireriz" değerlendirmesini yaptı.



REKOR KIRACAĞIZ

Sponsorluklar yönünden oldukça verimli bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Nihat Özdemir, "Rakam vermem ama rekor kıracağımızı söyleyebilirim. Daha birçok sponsorluk anlaşmasını yakın zamanda sizlere açıklayacağız. Daha birçok önemli müjdeler vereceğiz" dedi.