06 Şubat 2020, Perşembe

FUTBOL

Şenol Güneş: Küresel başarı lazım

Şenol Güneş: Küresel başarı lazım
FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Şenol Güneş, ''Küresel bir başarıya ihtiyaç var, bu takım için de banka için de geçerli. Yeni şeyler sunmak istiyoruz. İnşallah ilk 3’e gireriz” dedi.

A Milli Takım Şenol Güneş, için birliktelik mesajı verdi. Güneş, "Meslek olarak bu işi severek yaptık, güzel bir meslek, üstüne de para gelince iyice güzelleşiyor ama en önemlisi bu ambiyans. Bu kalabalığı yarı finalde Brezilya maçında görmüştüm ama o zaman işin sonuna gelmiştik, şu an işin başındayız, Euro 2020 öncesi böyle üst katılımla olan, böyle heyecanla dolu bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Küresel bir başarıya ihtiyaç var, bu takım için de banka için de geçerli. Aynı zamanda sponsorların kaliteli markalar olması bizi zenginleştiriyor. Yeni bir şeyler sunmak istiyoruz. Takdiri ilahi, tıpkı 2002'de Brezilya maçı gibi. İnşallah ilk 3'e gireriz" değerlendirmesini yaptı.

REKOR KIRACAĞIZ
Sponsorluklar yönünden oldukça verimli bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Nihat Özdemir, "Rakam vermem ama rekor kıracağımızı söyleyebilirim. Daha birçok sponsorluk anlaşmasını yakın zamanda sizlere açıklayacağız. Daha birçok önemli müjdeler vereceğiz" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
TFF ve kulüplerden çığ faciası için başsağlığı mesajı TFF ve kulüplerden çığ faciası için başsağlığı mesajı
Başkan Özdemir basın karşısında Başkan Özdemir basın karşısında
Özdemir basın önüne çıkıyor Özdemir basın önüne çıkıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör