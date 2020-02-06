06 Şubat 2020, Perşembe

FUTBOL

Başkan Özdemir basın karşısında

Başkan Özdemir basın karşısında
FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Başkanı Nihat Özdemir, bugün saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
TFF ve kulüplerden çığ faciası için başsağlığı mesajı TFF ve kulüplerden çığ faciası için başsağlığı mesajı
Şenol Güneş: Küresel başarı lazım Şenol Güneş: Küresel başarı lazım
Özdemir basın önüne çıkıyor Özdemir basın önüne çıkıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör