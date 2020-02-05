05 Şubat 2020, Çarşamba

FUTBOL

Özdemir basın önüne çıkıyor

Özdemir basın önüne çıkıyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Başkanı Nihat Özdemir, yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir'in, kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacağı ve soruları yanıtlayacağı bildirildi.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir'in, kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacağı ve soruları yanıtlayacağı bildirildi.

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