Özdemir basın önüne çıkıyor

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir'in, kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacağı ve soruları yanıtlayacağı bildirildi.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir'in, kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacağı ve soruları yanıtlayacağı bildirildi.