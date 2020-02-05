05 Şubat 2020, Çarşamba

FUTBOL

''Cumhurbaşkanı sayesinde''

''Cumhurbaşkanı sayesinde''
FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Antalya, Suriye'den 'ye gelen, Türk vatandaşı olduktan sonra U15 Milli takımımıza seçilen 16 yaşındaki Adem Metin Türk'le profesyonel kontrat imzaladı. Türk, "Eğer Başkan Erdoğan olmasaydı oynayamayacaktım" dedi.

Antalya, Suriye'den 'ye gelen, Türk vatandaşı olduktan sonra U15 Milli takımımıza seçilen 16 yaşındaki Adem Metin Türk'le profesyonel kontrat imzaladı. Türk, "Eğer Başkan Erdoğan olmasaydı oynayamayacaktım" dedi.

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