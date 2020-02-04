Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışmalar A Spor'da
Futbol şöleni bir kez daha A Spor ekranlarında yaşanacak... Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları bugün başlıyor. İlk olarak Trabzonspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Kupada yarın GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray; perşembe günü de Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor karşılaşması oynanacak.
Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. 8 takım, zorlu karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını sürdürürken, A Spor bu önemli maçları futbolseverlerle buluşturacak. Üst üste 3 gün boyunca birbirinden çekişmeli 4 maç, A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak. Bugün; 10 yıldır Türkiye Kupası özlemi olan Trabzonspor, TFF 1. Lig'in şampiyonluk adayı Erzurumspor'u ağırlayacak.
İLK SINAV TRABZON'DA
Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Turkuvaz Medya'da yaşanacak kupa heyecanına yarın da iki maçla devam edilecek. İlk olarak saat 14.30'da TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.30'da ise sezonun flaş takımı Alanyaspor, taraftarı önünde Galatasaray'ı ağırlayacak. Perşembe günü ise Antalyaspor ile Süper Lig'in lideri Sivasspor 20.30'da karşı karşıya gelecek.
TÜM DETAYLAR A SPOR'DA
Çeyrek final maçlarının yayınlanacağı A Spor, bu önemli organizasyondaki tüm detayları da ekranlara getirecek. Maç öncesi ve sonrası teknik direktör, futbolcu röportajlarının yanı sıra duayen isimlerin yorumları da A Spor'da olacak.
ERZURUM HIRS KÜPÜ
Kupada bugün Trabzonspor'a konuk olacak Erzurumspor'dan iddialı sözler. Doğu ekibinin hocası Erkan Sözeri, çeyrek finale çıkmalarının tesadüf olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceklerini ifade edip, "Rövanş için avantajlı bir skor elde etmek için elimizden geleni yapacağız. İşimiz tabii ki kolay değil ama kupada en iyisini yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
İşte çeyrek final programı:
Bugün
20.30: Trabzonspor - BB Erzurumspor | Abdülkadir Bitigen (A SPOR)
05 Şubat Çarşamba
14.30: GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe | Atilla Karaoğlan (A SPOR)
20.30: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray | Ali Şansalan (A SPOR)
06 Şubat Perşembe
20.30: Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor | Yaşar Kemal Uğurlu (A SPOR)
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