04 Şubat 2020, Salı

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışmalar A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışmalar A Spor'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.02.2020

şöleni bir kez daha A Spor ekranlarında yaşanacak... ’nda maçları bugün başlıyor. İlk olarak ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Kupada yarın GMG Kırklarelispor - , Aytemiz - ; perşembe günü de - karşılaşması oynanacak.

Türkiye'nin kupası 'nda heyecanı başlıyor. 8 takım, zorlu karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını sürdürürken, A Spor bu önemli maçları futbolseverlerle buluşturacak. Üst üste 3 gün boyunca birbirinden çekişmeli 4 maç, A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak. Bugün; 10 yıldır özlemi olan , 1. Lig'in şampiyonluk adayı Erzurumspor'u ağırlayacak.

İLK SINAV TRABZON'DA

Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Turkuvaz Medya'da yaşanacak kupa heyecanına yarın da iki maçla devam edilecek. İlk olarak saat 14.30'da TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor, 'yi konuk edecek. Saat 20.30'da ise sezonun flaş takımı , taraftarı önünde 'ı ağırlayacak. Perşembe günü ise ile 'in lideri Sivasspor 20.30'da karşı karşıya gelecek.

TÜM DETAYLAR A SPOR'DA

Çeyrek final maçlarının yayınlanacağı A Spor, bu önemli organizasyondaki tüm detayları da ekranlara getirecek. Maç öncesi ve sonrası teknik direktör, futbolcu röportajlarının yanı sıra duayen isimlerin yorumları da A Spor'da olacak.

ERZURUM HIRS KÜPÜ

Kupada bugün Trabzonspor'a konuk olacak Erzurumspor'dan iddialı sözler. Doğu ekibinin hocası , çeyrek finale çıkmalarının tesadüf olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceklerini ifade edip, "Rövanş için avantajlı bir skor elde etmek için elimizden geleni yapacağız. İşimiz tabii ki kolay değil ama kupada en iyisini yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

İşte çeyrek final programı:

Bugün

20.30: Trabzonspor - BB Erzurumspor | Abdülkadir Bitigen (A SPOR)

05 Şubat Çarşamba

14.30: GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe | Atilla Karaoğlan (A SPOR)
20.30: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray | Ali Şansalan (A SPOR)

06 Şubat Perşembe

20.30: Antalyaspor - | (A SPOR)

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