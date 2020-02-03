03 Şubat 2020, Pazartesi

FUTBOL

İşte Arda Turan transferinin perde arkası! O isim...

İşte Arda Turan transferinin perde arkası! O isim...
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 Giriş Tarihi: 03.02.2020

Devre arası döneminde ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden tecrübeli oyuncu 'ın adı ile anılıyordu. 'in istediği fakat Galatasaray Başkanı 'in veto ettiği Arda'nın adı son olarak ekibi Flamengo ile anılıyordu. Transfer süreciyle ilgili Flamengo Başkan Yardımcısı açıklama yapmış ve "Arda gündemimizde yok." ifadelerini kullanmıştı. Bu transferin gerçekleşmesi için ön ayak olan ismin de kim olduğu ortaya çıktı...

döneminde 'ın adı Flamengo ile anılırken, süreçle ilgili resmi açıklama geldi. ekibinin başkan yardımcısı konuya açıklık getirdi ve "Avrupa'ya Gabriel Barbosa (Gabigol) için gittik. Arda Turan ile ilgili bir şey yok" açıklamalarını yaptı.

FILIPE LUIS İDDİASI!

İddialara göre, Arda Turan'ın Flamengo'da oynayan eski takım arkadaşı bu transferde devreye girmiş ve oyuncuyu ikna etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

33 yaşındaki Arda Turan son olarak 'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.

Arda Turan Flamengo'ya transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
A Spor Super Bowl'u yerinden takip ediyor A Spor Super Bowl'u yerinden takip ediyor
Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a yetmedi Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a yetmedi
Arsenal beraberliğe abone Arsenal beraberliğe abone
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör