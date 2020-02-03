İşte Arda Turan transferinin perde arkası! O isim...

Devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden tecrübeli oyuncu Arda Turan'ın adı Galatasaray ile anılıyordu. Fatih Terim'in istediği fakat Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in veto ettiği Arda'nın adı son olarak Brezilya ekibi Flamengo ile anılıyordu. Transfer süreciyle ilgili Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz açıklama yapmış ve "Arda gündemimizde yok." ifadelerini kullanmıştı. Bu transferin gerçekleşmesi için ön ayak olan ismin de kim olduğu ortaya çıktı...

Transfer döneminde Arda Turan'ın adı Flamengo ile anılırken, süreçle ilgili resmi açıklama geldi. Brezilya ekibinin başkan yardımcısı Marcos Braz konuya açıklık getirdi ve "Avrupa'ya Gabriel Barbosa (Gabigol) için gittik. Arda Turan ile ilgili bir şey yok" açıklamalarını yaptı.

FILIPE LUIS İDDİASI!

İddialara göre, Arda Turan'ın Flamengo'da oynayan eski takım arkadaşı Filipe Luis bu transferde devreye girmiş ve oyuncuyu ikna etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

33 yaşındaki Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.