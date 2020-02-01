Arda Turan Flamengo'ya transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
Ara transfer döneminde kulübü Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini feshederek Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ancak sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli oyuncuyu veto etmesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Arda Turan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyerini Güney Amerika'da sürdüreceği konuşulan ve adı Flamengo ile anılan Arda ile ilgili Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan açıklama geldi.
Ara transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in takımda ısrarla görmek istemesine rağmen yönetimin veto etmesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Arda Turan ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshediktten sonra eski takımı Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ancak transferinin gerçekleşmemesi sonrası transfer döneminin sona ermesiyle boşta kalan tecrübeli oyuncunun Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'ya transfer olacağı öne sürüldü.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, "Avrupa'ya Gabriel Barbosa için gittik, Arda Turan ile ilgili bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.
FILIPE LUIS TRANSFERDE ARACI İDDİASI
Adı Flamengo ile anılan Arda Turan'ın Brezilya ekibine transferi için Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı Filipe Luis'in devreye girdiği iddia edilmişti. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, bu olayın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla 12 maça çıkan Arda, gol veya asist katkısı üretemedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...