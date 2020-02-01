Arda Turan Flamengo'ya transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Ara transfer döneminde kulübü Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini feshederek Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ancak sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli oyuncuyu veto etmesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Arda Turan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyerini Güney Amerika'da sürdüreceği konuşulan ve adı Flamengo ile anılan Arda ile ilgili Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan açıklama geldi.

Ara transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in takımda ısrarla görmek istemesine rağmen yönetimin veto etmesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Arda Turan ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshediktten sonra eski takımı Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ancak transferinin gerçekleşmemesi sonrası transfer döneminin sona ermesiyle boşta kalan tecrübeli oyuncunun Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'ya transfer olacağı öne sürüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, "Avrupa'ya Gabriel Barbosa için gittik, Arda Turan ile ilgili bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

FILIPE LUIS TRANSFERDE ARACI İDDİASI

Adı Flamengo ile anılan Arda Turan'ın Brezilya ekibine transferi için Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı Filipe Luis'in devreye girdiği iddia edilmişti. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, bu olayın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla 12 maça çıkan Arda, gol veya asist katkısı üretemedi.