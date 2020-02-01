01 Şubat 2020, Cumartesi

FUTBOL

Arda Turan Flamengo'ya transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Arda Turan Flamengo'ya transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.02.2020

Ara döneminde kulübü ile olan sözleşmesini feshederek 'a transfer olacağı konuşulan ancak sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli oyuncuyu veto etmesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyerini 'da sürdüreceği konuşulan ve adı Flamengo ile anılan Arda ile ilgili Flamengo Başkan Yardımcısı 'dan açıklama geldi.

Ara döneminde adı sıkça ile anılan ve teknik direktör 'in takımda ısrarla görmek istemesine rağmen yönetimin veto etmesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Kulübü ile sözleşmesini feshediktten sonra eski takımı Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ancak transferinin gerçekleşmemesi sonrası transfer döneminin sona ermesiyle boşta kalan tecrübeli oyuncunun Ligi ekiplerinden Flamengo'ya transfer olacağı öne sürüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Flamengo Başkan Yardımcısı , "Avrupa'ya Gabriel Barbosa için gittik, Arda Turan ile ilgili bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

FILIPE LUIS TRANSFERDE ARACI İDDİASI

Adı Flamengo ile anılan Arda Turan'ın Brezilya ekibine transferi için 'den eski takım arkadaşı 'in devreye girdiği iddia edilmişti. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, bu olayın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla 12 maça çıkan Arda, gol veya asist katkısı üretemedi.

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması haberin devamı

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