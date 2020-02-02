03 Şubat 2020, Pazartesi

FUTBOL

Barcelona Levante'yi Ansu Fati ile devirdi

Barcelona Levante'yi Ansu Fati ile devirdi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.02.2020

İspanya 'nın 22. haftasında , sahasında ağırladığı Levante'yi 2-1 mağlup etti. Katalan ekibine galibiyeti getiren goller 30 ve 31. dakikalarda 17 yaşındaki yıldız 'den geldi. Konuk ekibin tek golü ise 90+2. dakikada Ruben Rochina'dan geldi.

'da 22. hafta mücadelesinde ile Levante, 'da kozlarını paylaştı. Rakibini 'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Katalanlar, lider 'i takibini sürdürdü.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Barcelona'nın genç yıldızı Fati, attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. Fati'nin gollerinde asistler Arjantinli süper yıldız 'den gelirken, 17 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada yerini Ricard Puig'e bıraktı.

Barcelona formasıyla bu sezon 13'ü La Liga'da olmak üzere 19 maça çıkan Ansu Fati, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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