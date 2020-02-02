Barcelona Levante'yi Ansu Fati ile devirdi

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Barcelona, sahasında ağırladığı Levante'yi 2-1 mağlup etti. Katalan ekibine galibiyeti getiren goller 30 ve 31. dakikalarda 17 yaşındaki yıldız Ansu Fati'den geldi. Konuk ekibin tek golü ise 90+2. dakikada Ruben Rochina'dan geldi.

La Liga'da 22. hafta mücadelesinde Barcelona ile Levante, Camp Nou'da kozlarını paylaştı. Rakibini Ansu Fati'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Katalanlar, lider Real Madrid'i takibini sürdürdü.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Barcelona'nın genç yıldızı Fati, attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. Fati'nin gollerinde asistler Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'den gelirken, 17 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada yerini Ricard Puig'e bıraktı.

Barcelona formasıyla bu sezon 13'ü La Liga'da olmak üzere 19 maça çıkan Ansu Fati, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.