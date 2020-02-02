Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a yetmedi

İtalya Ligi Serie A'nın 22. haftasında Milan sahasında Verona'yı konuk etti. Milano ekibi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan, Giuseppe Meazza Stadı'nda Verona'yı ağırladı. Ev sahibi ekip milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği ve 1 gol kaydettiği mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Hellas Verona, maçın 13. dakikasında 1-0 öne geçerken, dakikalar 29'u gösterdiğinde Hakan Çalhanoğlu, frikikten takımı adına beraberliği getirdi. Hafta içi Torino ile oynanan İtalya Kupası'nda da rakip fileleri 2 kez sarsan milli futbolcu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.

PAOLO MALDINI'NİN OĞLU İLK KEZ SAHADA

Öte yandan Milan'ın efsane futbolcularından Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini de Hellas Verona maçıyla ilk kez Milan forması giydi. 18 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna dahil oldu.

İtalya Ligi Serie A'nın 23. haftası Milano derbisine sahne olacak. Milan, 9 Şubat Pazar günü saat 22.45'te şampiyonluk iddiasını sürdüren Inter'in konuğu olacak. Verona ise 8 Şubat Cumartesi günü saat 22.45'te sahasında Juventus'u ağırlayacak.