Cengiz Ünder'li Roma'ya Sassuolo şoku!

İtalya Ligi Serie A'nın 22. haftasında milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Rakibine 4-2 mağlup olan Roma, bu sezonki 5. yenilgisini aldı.

İtalya Ligi Serie A'nın 22. haftasında Roma, Citta del Tricolore Stadyumu'da Sassuolo'ya konuk oldu. Üst sıralar için iddiasını sürdürmek isteyen başkent ekibi, milli futbolcu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı ve 66 dakika sahada kaldığı mücadeleden 4-2 mağlubiyetle ayrılarak bu sezonki 5. yenilgisini aldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 7 ve 16. dakikalarda Francesco Caputo, 26. dakikada Filip Djuricic ve 74. dakikada Jeremie Boga'dan gelirken; konuk takımın gollerini 55. dakikada Edin Dezko ve 73. dakikada penaltıdan Jordan Veretout kaydetti.

Öte yandan Roma'da Lorenzo Pellegrini 69. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Roma bu sonuçla 39 puanda 4. sırada bulunurken, puanını 26'ya çıkaran Sassuolo 13. sıraya yükseldi.

İtalya Ligi Serie A'nın 23. haftasında Roma, 7 Şubat Cuma günü saat 22.45'te evinde Bologna'yı konuk edecek. Sassuolo ise 9 Şubat Pazar günü saat 14.30'da deplasmanda SPAL ile karşılaşacak.