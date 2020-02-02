Alexandru Maxim ilk maçında şov yaptı! Alexandru Maxim kimdir?

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği lider Demir Grup Sivasspor'u 5-1 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı. Gaziantep ekibi adına maça damga vuran isimse 2 gol birden kaydederek galibiyette başrol oynayan yeni transfer Alexandru Maxim oldu. Peki, Alexandru Maxim kimdir? Alexandru Maxim kaç yaşında? İşte cevapları...

Ligin 20. haftasında Kalyon Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayan ve rakibini 5-1 mağlup eden Gaziantep FK'da maça damga vuran isim Alexandru Maxim oldu. Ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Mainz'den kiralanan ve yeni takımıyla çıktığı ilk maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran Rumen orta saha oyuncusu, takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı. 29 yaşındaki futbolcu 4. ve 44. dakikalarda attığı gollerle adından söz ettirdi.

"DİNLENMEYE ZAMANIM OLMADI"

Maxim, mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Yaptığım asist, gollerim vardı, şansım da vardı. 1 haftada transfer oldum, dinlenmeye zamanın olmadı. Takım arkadaşlarım bana adaptasyon sürecinde çok yardımcı oldu. Onlar sayesinde takıma çabuk uyum sağladım." ifadelerini kullandı.

ALEXANDRU MAXIM KİMDİR?

Tam adı Alexandru Iulian Maxim olan futbolcu, 8 Temmuz 1990 tarihinde Romanya'ın Piatra Neamt kentinde dünyaya geldi. Ardeaul ve Espanyol altyapılarında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine CF Badalona takımıyla adım attı. Pandurii Targu Jiu, Stuttgart ve Mainz formalarını da terleyen Rumen orta saha oyuncusu, kış transfer döneminde sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralandı. Bu sezon Mainz formasıyla çıktığı 5 maçta gol ve asist katkısı üretemeyen Maxim, Gaziantep ekibiyle çıktığı ilk maçta 2 gol birden atma başarısı gösterdi. Mainz ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.