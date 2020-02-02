03 Şubat 2020, Pazartesi

FUTBOL

Arsenal beraberliğe abone

Arsenal beraberliğe abone
FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.02.2020

İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Burnley ile 0-0 berabere kaldı. Üst üste 4. beraberliğini alan ekibi, bu sonuçla 31 puanla 10. sırada yer aldı.

'de 25. hafta maçında , Turf Moor Stadı'dan Burnley'in konuğu oldu. 'in 63 dakika süre aldığı mücadelede gol sesi çıkmazken, iki takım puanları paylaştı.

Üst üste 4, toplamda ise 13. beraberliğini alan Arsenal, 31 puanla 10. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Burnley ise ekibinin hemen arkasında 11. sırada bulunuyor.

Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, 16 Şubat Pazar günü saat 19.30'da sahasında 'ı ağırlayacak. Burnley ise 15 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da Southampton'a konuk olacak.

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