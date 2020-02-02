Arsenal beraberliğe abone

İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Burnley ile 0-0 berabere kaldı. Üst üste 4. beraberliğini alan Londra ekibi, bu sonuçla 31 puanla 10. sırada yer aldı.

Premier Lig'de 25. hafta maçında Arsenal, Turf Moor Stadı'dan Burnley'in konuğu oldu. Mesut Özil'in 63 dakika süre aldığı mücadelede gol sesi çıkmazken, iki takım puanları paylaştı.

Üst üste 4, toplamda ise 13. beraberliğini alan Arsenal, 31 puanla 10. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Burnley ise Londra ekibinin hemen arkasında 11. sırada bulunuyor.

Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, 16 Şubat Pazar günü saat 19.30'da sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Burnley ise 15 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da Southampton'a konuk olacak.