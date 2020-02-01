MAÇ SONUCU | RB Leipzig 2-2 Borussia Mönchengladbach
Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın 20. haftasında RB Leipzig, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin golleri 50. dakikada Schick ve 89. dakikada Nkunku'dan gelirken, deplasman ekibinin gollerini 24. dakikada Plea ve 35. dakikada Hoffmann kaydetti. Haftaya lider giren Leipzig, bu beraberliğin ardından liderliği Bayern Münih'e kaptırdı.
Leipzig, Bundesliga'nın 20. haftasında Red Bull Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.
Konuk ekip, 24. dakikada Alessane Plea ve 35. dakikada Jonas Hoffmann'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 50. dakikada Patrik Schick ve 89. dakikada Christopher Nkunku ile goller bulurken, karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Bu sonuçla 41 puana çıkan Leipzig, Mainz 05'i deplasmanda 3-1 yenen ve puanını 42'ye yükselten Bayern Münih'in ardında ikinci sıraya geriledi.
Borussia Mönchengladbach ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor.
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