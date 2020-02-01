02 Şubat 2020, Pazar

FUTBOL

MAÇ SONUCU | Mallorca 0-1 Real Valladolid

Enes Ünal'ın golü Valladolid'e 3 puanı getirdi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.02.2020

İspanya 'nın 22. haftasında Real Vallaodolid, deplasmanda karşılaştığı Mallorca'yı milli futbolcu 'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek bu sezonki beşinci galibiyetini aldı.

İspanya 'nın 22'nci haftasında Valladolid, deplasmanda Mallorca'ymilli futbolcu 'ın 56'ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Valladolid ligdeki 5'inci galibiyetini elde ederek puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 14'üncü yenilgisini yaşadı ve 18 puanda kaldı.

Iberostar Stadyumu'nda oynanan mücadelede milli futbolcu Enes Ünal karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 22 yaşındaki milli oyuncu müsabakanın 56'ncı dakikada ağları havalandırarak takımının galibiyet golünü attı. Enes Ünal, karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında yerini Federico San Emeterio'ya bıraktı.

ENES'İN BU SEZONKİ 5'İNCİ GOLÜ

Enes Ünal, Mallarco'ya karşı attığı golle bu sezon Valladolid forması ile 5'inci golünü atmış oldu. Milli futbolcu takımı ile bu sezon çıktığı 20 maçta, 2'si La Liga ve 3'ü olmak üzere toplam 5'inci golünü kaydetti.

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