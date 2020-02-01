MAÇ SONUCU | Mallorca 0-1 Real Valladolid
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Vallaodolid, deplasmanda karşılaştığı Mallorca'yı milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek bu sezonki beşinci galibiyetini aldı.
İspanya La Liga'nın 22'nci haftasında Valladolid, deplasmanda Mallorca'ymilli futbolcu Enes Ünal'ın 56'ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Valladolid ligdeki 5'inci galibiyetini elde ederek puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 14'üncü yenilgisini yaşadı ve 18 puanda kaldı.
Iberostar Stadyumu'nda oynanan mücadelede milli futbolcu Enes Ünal karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 22 yaşındaki milli oyuncu müsabakanın 56'ncı dakikada ağları havalandırarak takımının galibiyet golünü attı. Enes Ünal, karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında yerini Federico San Emeterio'ya bıraktı.
ENES'İN BU SEZONKİ 5'İNCİ GOLÜ
Enes Ünal, Mallarco'ya karşı attığı golle bu sezon Valladolid forması ile 5'inci golünü atmış oldu. Milli futbolcu takımı ile bu sezon çıktığı 20 maçta, 2'si La Liga ve 3'ü İspanya Kral Kupası olmak üzere toplam 5'inci golünü kaydetti.
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