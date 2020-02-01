MAÇ SONUCU | Liverpool 4-0 Southampton

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında sahasında Southampton'ı ağırlayan Liverpool, rakibini 4-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü. Kırmızılara galibiyeti getiren goller 47. dakikada Chamberlain, 60. dakikada Henderson, 72 ve 90. dakikalarda Salah kaydetti.

İngiltere'de Premier Lig tarihinin ilk şampiyonluğuna koşan Liverpool, Anfield Road'da Saothampton'ı konuk etti. Rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup eden Kırmızılar, üst üste 16. galibiyetini aldı.

Premier Lig'de bu sezon yalnızca Manchester United ile berabere kalan ve diğer bütün mücadelelerden galibiyetle ayrılan Liverpool, ikinci yarının başında ilk golü buldu. Klopp'un öğrencileri, 47. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain ile 1-0 öne geçti.

İlk golün ardından kilidi açan ev sahibi ekip, 60. dakikada Henderson ve 72 ve 90. dakikalarda Salah'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Bu sonuçla 25. hafta sonunda puanını 73'e yükselten Liverpool, maç eksiği bulunan Manchester City'nin 22 puan önünde liderliğini sürdürdü. Kırmızılar, Premier Lig'in 26. haftasında deplasmanda Norwich City ile karşılaşacak.