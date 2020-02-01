01 Şubat 2020, Cumartesi

FUTBOL

MAÇ SONUCU | Liverpool 4-0 Southampton

Liverpool'dan üst üste 16. galibiyet
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

İngiltere 'in 25. haftasında sahasında Southampton'ı ağırlayan , rakibini 4-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü. Kırmızılara galibiyeti getiren goller 47. dakikada Chamberlain, 60. dakikada Henderson, 72 ve 90. dakikalarda Salah kaydetti.

İngiltere'de tarihinin ilk şampiyonluğuna koşan , Anfield Road'da Saothampton'ı konuk etti. Rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup eden Kırmızılar, üst üste 16. galibiyetini aldı.

Premier Lig'de bu sezon yalnızca ile berabere kalan ve diğer bütün mücadelelerden galibiyetle ayrılan Liverpool, ikinci yarının başında ilk golü buldu. Klopp'un öğrencileri, 47. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain ile 1-0 öne geçti.

İlk golün ardından kilidi açan ev sahibi ekip, 60. dakikada Henderson ve 72 ve 90. dakikalarda Salah'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Bu sonuçla 25. hafta sonunda puanını 73'e yükselten Liverpool, maç eksiği bulunan 'nin 22 puan önünde liderliğini sürdürdü. Kırmızılar, Premier Lig'in 26. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak.

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