01 Şubat 2020, Cumartesi

FUTBOL

Erling Haaland'dan rekor üstüne rekor! Bundesliga tarihine geçti

Haaland'dan rekor üstüne rekor! Bundesliga tarihine geçti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.02.2020

'nın 20. hafta mücadelesinde , sahasında 'i konuk etti. Karşılaşmaya ise Dortmund'un ara döneminde 'tan kadrosuna kattığı ve Alman ekibiyle çıktığı ilk 2 maçta 5 gol atma başarısı gösteren damga vurdu. Norveçli golcü ilk 11'de başladığı Union Berlin maçını da boş geçmeyerek Bundesliga'nın ilk 154 dakikasında 7 gol atarak tarihe geçti.

Kış döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Salzburg'tan transfer edilen tarih yazmaya devam ediyor. 34 dakika süre aldığı ve ilk kez formasını giydiği Augsburg karşısında 3 gol, bir sonraki hafta 25 dakika süre aldığı Köln karşısında da 2 gol kaydederek 'da görev aldığı ilk 59 dakikada 5 gol kaydederek lig tarihine geçmişti.

Borussia Dortmund'un sahasında 'i 5-0 yendiği mücadelede ilk kez 11'de başlayan 19 yaşındaki golcü, 77 dakika süre aldığı mücadelede de 2 gol kaydederek takımının galibiyetinde başrol oynadı. Haaland ayrıca Borussia Dortmund formasıyla süre aldığı 154 dakikada toplma 7 gol atarak bir rekora daha imza attı.

SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO

Borussia Dortmund, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 20 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Erling Haaland'ın serbest kalma bedelini 75 milyon Euro olarak belirlendiğini açıkladı. Bu sezon 25 maçta toplam 35 gol kaydeden Haaland'ın serbest kalma maddesi Ocak 2021'den itibaren aktif olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Arda Turan Flamengo'ya transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi Arda Turan Flamengo'ya transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
Erman Toroğlu'ndan şok açıklama! Erman Toroğlu'ndan şok açıklama!
Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör