Erling Haaland'dan rekor üstüne rekor! Bundesliga tarihine geçti

Bundesliga'nın 20. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i konuk etti. Karşılaşmaya ise Dortmund'un ara transfer döneminde Red Bull Salzburg'tan kadrosuna kattığı ve Alman ekibiyle çıktığı ilk 2 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Erling Haaland damga vurdu. Norveçli golcü ilk 11'de başladığı Union Berlin maçını da boş geçmeyerek Bundesliga'nın ilk 154 dakikasında 7 gol atarak tarihe geçti.

Kış transfer döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Salzburg'tan transfer edilen Erling Haaland tarih yazmaya devam ediyor. 34 dakika süre aldığı ve ilk kez Borussia Dortmund formasını giydiği Augsburg karşısında 3 gol, bir sonraki hafta 25 dakika süre aldığı Köln karşısında da 2 gol kaydederek Bundesliga'da görev aldığı ilk 59 dakikada 5 gol kaydederek lig tarihine geçmişti.

Borussia Dortmund'un sahasında Union Berlin'i 5-0 yendiği mücadelede ilk kez 11'de başlayan 19 yaşındaki golcü, 77 dakika süre aldığı mücadelede de 2 gol kaydederek takımının galibiyetinde başrol oynadı. Haaland ayrıca Borussia Dortmund formasıyla süre aldığı 154 dakikada toplma 7 gol atarak bir rekora daha imza attı.

SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO

Borussia Dortmund, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 20 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Erling Haaland'ın serbest kalma bedelini 75 milyon Euro olarak belirlendiğini açıkladı. Bu sezon 25 maçta toplam 35 gol kaydeden Haaland'ın serbest kalma maddesi Ocak 2021'den itibaren aktif olacak.