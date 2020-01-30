30 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin koordinasyon toplantısı yapıldı

Şampiyonlar Ligi finalinin koordinasyon toplantısı yapıldı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.01.2020

'un ev sahipliği yapacağı 2020 finali hazırlıkları kapsamında düzenlenen koordinasyon toplantısı, 'nda gerçekleştirildi.

() internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyon komitesi başkanlığını yürüten TFF 1. Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK) Genel Sekreteri Tolga Yazıcı yer aldı.

adına UEFA kulüp müsabakaları finalleri yöneticisi Tiziano Gaier'in hazır bulunduğu toplantıya, final organizasyonu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların yetkilileri de katıldı.

UEFA'nın 'nda 30 Mayıs'ta oynanacak finali hazırlıkları dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaret dahilinde düzenlenen koordinasyon toplantısında; tanıtım çalışmaları, İstanbul'a gelecek misafirler için ulaşım, konaklama ve güvenlik planları ile yapılan diğer hazırlıklar değerlendirildi.



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