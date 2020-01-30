UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin koordinasyon toplantısı yapıldı
İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında düzenlenen koordinasyon toplantısı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyon komitesi başkanlığını yürüten TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK) Genel Sekreteri Tolga Yazıcı yer aldı.
UEFA adına UEFA kulüp müsabakaları finalleri yöneticisi Tiziano Gaier'in hazır bulunduğu toplantıya, final organizasyonu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların yetkilileri de katıldı.
UEFA'nın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaret dahilinde düzenlenen koordinasyon toplantısında; tanıtım çalışmaları, İstanbul'a gelecek misafirler için ulaşım, konaklama ve güvenlik planları ile yapılan diğer hazırlıklar değerlendirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...