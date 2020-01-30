31 Ocak 2020, Cuma

FUTBOL

Villarreal Francisco Alcacer'i renklerine bağladı

Villarreal Alcacer'i renklerine bağladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.01.2020

'nın Villarreal Kulübü, 'nın takımında forma giyen İspanyol forvet 'i ettiğini duyurdu. Villarreal'den yapılan açıklamada, "Paco" lakaplı 26 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanyol basını, Villarreal'in transferden dolayı 'a yaklaşık 25 milyon avro ödeyeceğini yazdı.

Bu sezon 'da lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 15 maçta forma giyen Alcacer, 7 gol kaydetti.

Diğer yandan Kulübü Kurumsal İlişkiler Müdürü Guillermo Amor, Barça TV'ye yaptığı açıklamada, 'in sakatlığına rağmen yarın gece sona erecek ara döneminde forvet oyuncusu almayacaklarını söyledi.

Bu arada Barcelona, kadrosundaki 21 yaşındaki kanat oyuncusu Carlos Perez'i 30 Haziran'a kadar 'nın Roma takımına kiraladı. Roma'nın sezon sonunda, 11 milyon avro artı başarıya bağlı 3,5 milyon avro karşılığında Perez'i satın alma opsiyonu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Hertha Berlin Piatek'i kadrosuna kattı Hertha Berlin Piatek'i kadrosuna kattı
Barcelona Kral Kupası'nda son 8'de Barcelona Kral Kupası'nda son 8'de
Şampiyonlar Ligi finalinin koordinasyon toplantısı yapıldı Şampiyonlar Ligi finalinin koordinasyon toplantısı yapıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör