Penaltı canavarları!

Uşak-Velimeşe maçında üst üste üç penaltı kurtaran kaleci Ersin Aydın ve Levent Aktuğ, şaşkınlık yaşıyor. Çift sarıdan atılan Ersin, "İlkinde ayağım çizgideydi" derken; stoper Levent ise, "Hissederek eldiveni aldım. Özel ve mutlu ediciydi" dedi.

Uşak-Velimeşe maçında üst üste üç penaltı kurtaran kaleci Ersin Aydın ve Levent Aktuğ, şaşkınlık yaşıyor. Çift sarıdan atılan Ersin, "İlkinde ayağım çizgideydi" derken; stoper Levent ise, "Hissederek eldiveni aldım. Özel ve mutlu ediciydi" dedi.