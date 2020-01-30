31 Ocak 2020, Cuma

FUTBOL

Barcelona Kral Kupası'nda son 8'de

Barcelona Kral Kupası'nda son 8'de
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.01.2020

İspanya 5. turunda Leganes'i 5-0 yenen , son 8'e kaldı. Tek maç üzerinden oynanan 5. turda Barcelona, sahasında Leganes ile karşılaştı. Katalan ekibinin gollerini Antoine Griezmann (Dk. 4), Clement Lenglet (Dk. 28), (Dk. 59 ve 89) ve Arthur Melo (Dk. 77) kaydetti.

'nda son 8'e kalan diğer takımlar , Granada, , Villarreal, ve olmuştu.

Kupada çeyrek finale kalacak son takım, Mirandes ya da Sevilla olacak.



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