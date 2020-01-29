29 Ocak 2020, Çarşamba

FUTBOL

Bruno Fernandes Manchester United'da

Bruno Fernandes Manchester United'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.01.2020

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Sporting orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Manchester United, uzun süredir uğraş verdiği transferini bitirdi. İngiliz ekibi, Portekiz takımı Sporting'in 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu 55 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve 25 milyon Euro bonus karşılığında renklerine bağladı.

Futbol kariyerine Portekiz'in Boavista kulübü ile başlayan Bruno Fernandes sırasıyla Novara, Udinese, Sampdoria ve Sporting Lisbon takımlarında forma giydi. 2017 yılının temmuz ayından beri Sporting formasını giyen Portekizli futbolcu, bu sezon sahaya çıktığı 28 karşılaşmada 15 gol, 14 asistlik performans sergiledi.


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