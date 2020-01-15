UEFA'da 2019'un en iyileri belli oldu

Bu sene 19'uncu kez yapılan oylama sonucunda UEFA'da 2019 yılının en iyi 11'i belli oldu. UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; Avrupa futbolunun 2019 yılındaki en iyi 11'i 2 milyondan fazla futbolseverin oyları ile belirlenirken, 11'de 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'dan 5, Barcelona ve Juventus'tan 2'şer ile Bayern Münih ve Manchester City'den 1'er isim yer aldı. Kadroda geçtiğimiz sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham'dan ise oyuncu yer almadı.

UEFA, futbolseverlerin oylamasıyla belirlenen Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'ini açıkladı.



Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo 14'üncü kez 11'de yer alırken, Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi ise 11'inci kez kadroya adını yazdırdı.

UEFA tarafından açıklanan yılın 11'inde şu isimler yer aldı:

KALECİ: Alisson Becker (Liverpool)

SAVUNMA: Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus)

ORTA SAHA: Frenkie de Jong (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City)

FORVET: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Sadio Mane (Liverpool)