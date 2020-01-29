29 Ocak 2020, Çarşamba

FUTBOL

Amatör lig takımı Epinal, Lille'i Fransa Kupası'ndan eledi

Amatör lig takımı Epinal, Lille'i kupadan eledi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Kupası son 16 turunda amatör lig ekiplerinden , sahasında milli futbolcular ve 'nın da formasını giydiği 'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kupanın son 16 turunda milli futbolcular ve 'yı kadrosunda bulunduran , Colombiere Stadı'nda amatör lig ekibi 'a konuk oldu.

Lille, 8. dakikada Loic Remy'nin attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. 'da amatör seviyeye denk gelen 4. ligde mücadele eden Epinal, Jean-Philippe Krasso'nun 54 ve 61. dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıkarak kupada sürprize imza attı.

Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı Lille'de Mehmet Zeki Çelik ise karşılaşmada yedekler arasında yer aldı ve forma şansı bulamadı.

Öte yandan Saint-Germain ise 3. lig takımı Pau'yu deplasmanda 2-0 yenerek son 8 arasına kaldı.



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