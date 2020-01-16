Emre Çolak'tan geceye damga vuran hareket!
İspanya 2. Lig'inde Deportivo La Coruna ile Racing Santander karşı karşıya geldi. Kariyerini Deportivo'da sürdüren Türk futbolcu Emre Çolak, takımına galibieti getiren golü kaydederken, gol sevincinin ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı. Karşılaşma, Deportivo'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo forması giyen Emre Çolak, mücadeleye damga vurdu. Ev sahibi Deportivo'nun Racing Santander'i konuk ettiği maça yedek başlayan 28 yaşındaki futbolcu 31. dakikada oyuna girdi. Mücadelede 54. dakikada sahneye çıkan Emre Çolak takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Gol sevincinde büyük sevinç yaşayan yetenekli futbolcu, taraftarlarıyla bütünleşti. Maçın hakemi bu sevinci nizami bulmadı ve halihazırda sarı kartı bulunan Emre Çolak'a ikinci sarı kartı gösterdi ve 28 yaşındaki futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Emre Çolak hakemin bu kararı sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Deportivo, Racing Santander'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
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