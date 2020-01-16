16 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

Emre Çolak'tan geceye damga vuran hareket!

Emre Çolak'tan geceye damga vuran hareket!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020

İspanya 2. Lig'inde Deportivo La Coruna ile karşı karşıya geldi. Kariyerini Deportivo'da sürdüren Türk futbolcu , takımına galibieti getiren golü kaydederken, gol sevincinin ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı. Karşılaşma, Deportivo'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo forması giyen , mücadeleye damga vurdu. Ev sahibi Deportivo'nun 'i konuk ettiği maça yedek başlayan 28 yaşındaki futbolcu 31. dakikada oyuna girdi. Mücadelede 54. dakikada sahneye çıkan Emre Çolak takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Gol sevincinde büyük sevinç yaşayan yetenekli futbolcu, taraftarlarıyla bütünleşti. Maçın hakemi bu sevinci nizami bulmadı ve halihazırda sarı kartı bulunan Emre Çolak'a ikinci sarı kartı gösterdi ve 28 yaşındaki futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Emre Çolak hakemin bu kararı sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Deportivo, Racing Santander'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



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