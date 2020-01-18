18 Ocak 2020, Cumartesi
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Ronaldo'dan Enes Ünal'a büyük övgü
Giriş Tarihi: 18.01.2020
Real Valladolid'de son haftalardaki başarılı performansıyla öne çıkan Enes Ünal'a, kulüp başkanı Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan da övgü geldi. Milli oyuncunun röportajına sürpriz bir şekilde konuk olan efsane oyuncu, Enes'e "gollere devam" diye seslendi.
Enes iyi, çok iyi" diyen Ronaldo, milli futbolcudan beklentisinin "daha fazla gol" olduğunu vurguladı. Ronaldo'ya övgüler yağdıran genç forvet, "Bazen başkan bize sahada birkaç figür öğret, dediğiniz hiç oldu mu?" sorusuna ise gülümseyerek "O kadar da samimi değiliz" cevabını verdi.
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