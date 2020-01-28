''Bu şarlarda oynanmaz''
TFF, Yeni Malatya-Trabzonspor maçının erteleme kararını hem kulüpler hem de bölgedeki yetkililer ile görüştükten sonra verdiklerini açıkladı.
SÜPER Lig'in 19. haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden Malatya'nın da ciddi şekilde zarar görmesi üzerine bu yönde bir karar alınmıştı. Kamuoyunda spekülasyonlar sürerken kararı alan TFF bir açıklama yayınladı. TFF bilgi kirliliğine son vermek için açıklama zorunluluğunun doğduğunu belirtti. Detaylı şekilde ertelemenin gerekçelerini aktardı. Bildirinin sonunda ise futbol ailesinin sağduyu içerisinde omuz omuza vererek Türkiye'yi derin üzüntüye boğan depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki vatandaşların yaralarının sarılmasında var gücüyle çabalayacağı belirtildi.
İşte TFF'nin erteleme gerekçeleri:
Sadece iki kulüple değil bölgedeki tüm takımlarla iletişime geçildi.
Stat görevlileri, resmi kurumlar ile detaylı görüşmeler gerçekleşti.
Can kayıplarının yarattığı üzüntü ve olağanüstü durum sürüyordu.
Artçılar sebebiyle tek maç değil, amatör karşılaşmalar da ertelendi.
Artçı sarsıntılar yüzünden maçların huzurlu oynanma ortamı yoktu.
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