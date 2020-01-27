27 Ocak 2020, Pazartesi
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TPFD'dan futbolculara destek çağrısı
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'da gerçekleşen deprem felaketine yardım için tüm futbolculara çağrıda bulundu.
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ'da 24 Ocak 2020'de gerçekleşen deprem felaketini tüm halkımızı derinden üzdü. TPFD olarak deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanması için AFAD'a 400.000TL yardımda bulunduk. Yapılan bu yardımın 100.000 TL'lik bölümünü bağış yapan İlkay Gündoğan kardeşimize de ayrıca teşekkür ederiz. Tüm futbolcu kardeşlerimizi Elazığ ve Malatya'da zarar gören vatandaşlarımıza yardıma davet ediyoruz" denildi.
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