27 Ocak 2020, Pazartesi

FUTBOL

TPFD'dan futbolculara destek çağrısı

TPFD'dan futbolculara destek çağrısı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.01.2020

(), 'da gerçekleşen felaketine yardım için tüm futbolculara çağrıda bulundu.

tarafından yapılan yazılı açıklamada, "'da 24 Ocak 2020'de gerçekleşen felaketini tüm halkımızı derinden üzdü. olarak deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanması için 'a 400.000TL yardımda bulunduk. Yapılan bu yardımın 100.000 TL'lik bölümünü bağış yapan kardeşimize de ayrıca teşekkür ederiz. Tüm futbolcu kardeşlerimizi Elazığ ve 'da zarar gören vatandaşlarımıza yardıma davet ediyoruz" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Elazığ depremi sonrası Traktör'den Türkiye'ye destek Elazığ depremi sonrası Traktör'den Türkiye'ye destek
Elazığ depremi sonrası Traktör'den Türkiye'ye destek Elazığ depremi sonrası Traktör'den Türkiye'ye destek
Inter beraberlikleri seriye bağladı Inter beraberlikleri seriye bağladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör